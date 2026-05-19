قائد الناتو: ندرس سبل المساهمة في حماية مضيق هرمز دون خطط عسكرية حتى الآن

أعلن القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أوروبا، الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش، أن الحلف يدرس سبل المساهمة في ضمان حماية مضيق هرمز، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود أي خطط رسمية حتى الآن.

وقال غرينكويتش، الثلاثاء، في تصريحات للصحافيين: “هل أفكر في الأمر؟ بالتأكيد، لكن لا خطط حتى الآن إلى حين اتخاذ القرار السياسي”.

وفي السياق، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلفاء واشنطن الأوروبيين في حلف الناتو على خلفية استجابتهم للحرب على إيران، والتي أدت إلى إغلاق الممر المائي الحيوي.

وتسعى دول أوروبية، بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا، إلى وضع خطة محتملة للمساهمة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً في حال انتهاء الحرب.

وحتى الآن، تجنب حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة أي تدخل مباشر في النزاع، رغم الضغوط السياسية.

وقال غرينكويتش إن “كل دولة تدرس ردّها، وقد أرسلت العديد منها، من بينها بلجيكا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى المملكة المتحدة وفرنسا، سفناً إلى المنطقة”.

وأضاف: “نتفق جميعاً على أن ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية يصب في مصلحتنا المشتركة”.

وقلل دبلوماسيون أوروبيون في الناتو من احتمال أن يؤدي الحلف دوراً رئيسياً في مضيق هرمز، بسبب الانقسامات الداخلية بين أعضائه، إلا أنهم أشاروا إلى إمكانية مشاركته في أي عمليات مستقبلية تقودها باريس أو لندن.

وتأتي هذه التطورات في وقت أدت فيه الاضطرابات المرتبطة بالمضيق إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مع انعكاسات سلبية على عدد من الاقتصادات الأوروبية.

المصدر: أ.ف.ب.