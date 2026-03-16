صواريخ الجمهورية الإسلامية الايرانية والمقاومة تحقق إصابات نوعية في مناطق واسعة من كيان الإحتلال

في اليوم السابع عشر للعدوان الاسرائيلي الأميركي على الجمهورية الإسلامية الايرانية، تواصل الأخيرة ردّها وتصديها لهذا العدوان من خلال استهداف وضرب أهداف نوعية داخل كيان الاحتلال. كما تقوم المقاومة الإسلامية في لبنان باستهداف أراضي واسعة شمال ووسط الكيان دفاعاً عن أرضها ورداً على العدوان الذي يتعرض له شعبها من قبل العدو.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الصحة في كيان الاحتلال إن 142مصاباً وصلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية جراء الحرب.

وفي السياق، تعرضت شوهام وسط الكيان المحتل لاستهداف أدّى إلى الحاق دمار ملحوظ.

وسائل إعلام العدو أعلنت سقوط صاروخ محيط مطار بن غوريون. كما أفادت سائل إعلام العدو بوقوع انفجارات عنيفة في “تل أبيب” ناجمة عن سقوط مقذوفات من صاروخ انشطاري إيراني.

كذلك، سقط صاروخ في ريشون لتسيون، حسبما أفاد إعلام العدو.

صفارات الإنذار دوّت في أكثر من منطقة على امتداد الكيان، من مسكافعام في إصبع الجليل، إلى أسدود وعسقلان، وصولاً إلى “تل أبيب” ومحيطها.

هذا ودوّت في افن مناحم وزرعيت وشوميراه بالجليل الغربي، وفي غلاف غزة، والنقب.

