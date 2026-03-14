وزير الصحة يطلب من المستشفيات الحكومية والخاصة الالتزام بتغطية كاملة للمرضى والنازحين

صدر عن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين كتابٌ تعميمي أشار فيه إلى ورود العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، تفيد بفرض فروقات مالية عليهم تحت ذرائع مختلفة، على الرغم من التغطية بنسبة مئة في المئة، في مستشفيات حكومية وخاصة كانت قد أبدت رغبتها في تطبيق تعاميم سابقة صادرة عن وزير الصحة، لجهة عدم تكبيد المرضى والنازحين الذين ليس لديهم جهة ضامنة فروقات مالية، واستقبالهم على نفقة الوزارة بتغطية 100% لجميع الأعمال الاستشفائية والطبية التي تغطيها الوزارة.

وأكد الكتاب التعميمي ضرورة التزام المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة المعنية (اللائحة مرفقة في مضمون الكتاب) بالتغطيات الاستشفائية والطوارئ بنسبة مئة في المئة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ذكّر المرضى والنازحين الذين ليس لديهم جهة ضامنة بضرورة إبلاغ وزارة الصحة على الرقم الساخن 1787 لتقديم الشكاوى في حال طلبت منهم فروقات مالية.

