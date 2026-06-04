بلدية سحمر-البقاع الغربي تحمّل رئاسة مجلس الوزراء ممثلةً بهيئة ادارة الكوارث مسؤولية الدماء التي سُفكت اليوم لتقصيرها وتقاعسها في عدم تلبيتها كل نداءات الاستغاثة