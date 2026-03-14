المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية: لا يجب الوثوق بالقوة الأمريكية الوهمية

أعلن كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الايرانية العميد أبو الفضل شكارتشي أنه “لا يجب الوثوق بالقوة الأمريكية الوهمية”، مشيراً إلى أن “أمريكا التي لا تملك حتى القدرة على الدفاع عن جيشها المهتز، لن تكون قادرة على تأمين أمن الدول الإسلامية والمنطقة”.

وتابع “ثقوا بإيران الإسلامية والشعب المسلم”، داعياً إلى الاتحاد من أجل وحدة العالم الإسلامي ضد الكفر والشرك والنفاق بقيادة أمريكا والصهاينة.

وفي السياق، أشار إلى أن “أكبر حاملة طائرات حربية أمريكية، “أبراهام لينكون”، التي كانوا يرهبون باسمها وينهبون بها ثروات المسلمين، تم إخراجها من الخدمة بقوة دولة إيران المسلمة، وأجبرت على الفرار بعد هزيمة تاريخية، وسيظل هذا الانكسار خالداً في التاريخ”.

المصدر: موقع المنار