وكالة الطاقة الدولية: الحرب في الشرق الأوسط تتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ



تسببت الحرب في الشرق الأوسط في “أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية” ما دفع منتجي النفط في الخليج إلى خفض الإنتاج بشكل كبير، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن وكالة الطاقة الدولية اليوم .



وذكرت الوكالة في أحدث تقاريرها أن “إنتاج النفط الخام انخفض حاليا بما لا يقل عن 8 ملايين برميل يوميا، بالإضافة إلى مليوني برميل أخرى مرتبطة بتوقف إنتاج المنتجات البترولية بما في ذلك المكثفات”.



وبات مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس استهلاك العالم من النفط يوميا مغلقا فعليا على خلفية الحرب.

المصدر: رويترز