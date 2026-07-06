تحالف أوبك بلاس يرفع حصص الإنتاج لشهر أغسطس



أعلنت مجموعة “أوبك+”، زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال آب/أغسطس المقبل، في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط.



وقالت المجموعة، في بيان، إنّ السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان قررت تعديل مستويات الإنتاج، وذلك عقب اجتماع افتراضي عقدته الدول السبع في 5 تموز/يوليو لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.



وأوضحت “أوبك+” أنّ الزيادة تأتي ضمن التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في نيسان/أبريل 2023، مؤكدةً أنّ تعديل الإنتاج البالغ 188 ألف برميل يومياً سيُطبق خلال آب/أغسطس 2026.



وأضافت أنّ الدول المشاركة تحتفظ بإمكانية إعادة تطبيق التعديلات الطوعية الإضافية، كلياً أو جزئياً، وبشكل تدريجي، وفقاً لتطورات السوق، مشددةً على استمرار مراقبة أوضاع السوق واعتماد نهج مرن يسمح بزيادة الإنتاج أو تعليقه أو التراجع عن الزيادات إذا اقتضت الظروف ذلك.



كما أكدت التزام الدول السبع بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، وتعويض أي كميات إنتاج تتجاوز المستويات المتفق عليها.



وأشارت المجموعة إلى أنّ الدول السبع ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستويات الامتثال وآليات التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في الثاني من آب/أغسطس.



وكانت الدول السبع قد أقرت زيادات مماثلة في الإنتاج خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2026.



وبحسب مراقبين، فإنّ قرار “أوبك+” زيادة الإنتاج سيضخ مزيداً من الإمدادات إلى السوق العالمية، في وقت بدأت فيه صادرات النفط الخليجية التعافي تدريجياً عبر مضيق هرمز، من دون أن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب.



وتُظهر بيانات رسمية لمنظمة “أوبك” تراجع إنتاج التحالف إلى 33.13 مليون برميل يومياً في أيار/مايو الماضي، مقارنة بـ42.77 مليون برميل يومياً في شباط/فبراير، قبل أن يبدأ الإنتاج بالتعافي خلال حزيران/يونيو، بالتزامن مع تحسن حركة التصدير واتفاق واشنطن وطهران على إنهاء الحرب.



وكانت الإمارات قد قررت، في 28 نيسان/أبريل الماضي، الانسحاب من منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+” اعتباراً من الأول من أيار/مايو، منهيةً نحو 59 عاماً من العضوية في “أوبك” ونحو 10 سنوات من المشاركة في تحالف “أوبك+”.



وعقب القرار الإماراتي، قررت دول “أوبك+” رفع الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً بدءاً من حزيران/يونيو، دعماً لاستقرار سوق النفط.

المصدر: رويترز