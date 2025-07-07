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الموفد الاميركي بدأ لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين

بدأ الموفد الاميركي الخاص توماس بارَّاك لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين في زيارة جديدة الى لبنان، وقد استهلها قبل ظهر الاثنين بالاجتماع مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وبعد اللقاء، قال باراك “أجريتُ اجتماعًا مثمرًا ومرضيًا مع فخامة رئيس الجمهورية وفريقه ونحن ممتنّون للهجة المتزنة التي وردت في الرد على مطلبنا”، واعتبر ان “هناك فرصة متاحة ولا أحد أفضل من اللبنانيين في اختيار السُبل المناسبة لاستغلالها”، وتابع “لقد حان الوقت للمنطقة كي تتحرك نحو الأمام والرئيس ترامب ملتزم احترام لبنان ويرغب في المساعدة على تحقيق الازدهار، وأنا راضٍ جدًا عن الرد اللبناني، ونحتاج إلى فترة للتفكير”.

واضاف باراك “الرابط الذي نقوم به هو انتم. المشكلة انكم لم تتوافقوا بين انفسكم. وليس على لبنان ان يلتزم باي جدول زمني ولبنان يحاول الوصول الى صيغة لما يريده”، زاعما “أنا متأكد من أن إسرائيل تريد السلام مع لبنان لكن كيفية تحقيق ذلك، يشكل تحديا”.

وتابع باراك “لبنان ما زال مفتاح المنطقة، ويمكن ان يكون لؤلؤة المتوسط، يمكنكم ان تكونوا القادة خصوصا انكم كنتم سويسرا الشرق”، واضاف “لن يأتي احد الى لبنان ان كنتم في حرب وحان الوقت اليوم ولديكم رئيس اميركي يقف الى جانبكم لديه شجاعة كبيرة ولكن ليس الصبر الطويل”.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام