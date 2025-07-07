دولي

قمة “بريكس”: لوقف إطلاق نار غير مشروط في غزة

دعا قادة دول مجموعة “بريكس” خلال قمّة يعقدونها في ريو دي جانيرو بالبرازيل الأحد “المفاوضين إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في قطاع غزة لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 22 شهراً فيه”.

وقالت المجموعة في إعلان مشترك “نحثّ كلّ الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في مفاوضات إضافية لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة”.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد دعا الأحد، خلال قمّة “بريكس” إلى “عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة”، فيما من المقرّر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة.

وسبق ان اكد الرئيس البرازيلي ان العدو الاسرائيلي اركب “إبادة جماعيّة” بحقّ الفلسطينيّين في قطاع غزة المحاصر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يرتكب العدو الإسرائيلي، بدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام