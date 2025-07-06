لبنان

قوى الأمن: تدابير سير على طريق صائب سلام – الكولا في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الاحد عن تدابير سير على مسلك صائب سلام- الكولا في العاصمة بيروت بسبب أعمال صيانة اعتبارًا من الاثنين.

وقال البيان “في إطار مشروع تحسين التنقّل وإمكان الوصول إلى شوارع مدينة بيروت – منطقة الكولا، ستقوم بلدية بيروت مع إحدى الشركات المتعهّدة ولمدّة عشرة أيّام اعتبارًا من تاريخ 7-7-2025، بأعمال صيانة الأرصفة وتزفيت الطريق، بحيث ستؤدّي هذه الأعمال إلى إقفال الطريق من جادّة صائب سلام باتّجاه ساحة الكولا (ابتداء من فلافل الزاوية وصولًا إلى قدموس)، وسيتمّ تحويل السير القادم، باتّجاه شارع جبل العرب”.

وتابع البيان “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام