الشيخ الخطيب يعزي باستشهاد الامام الخامنئي

نعى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الامام الشهيد السيد علي خامنئي، وقال في بيان النعي:

“ننعى الى الامة الاسلامية المرجع الديني الكبير وقائد الامة العظيم الشهيد الامام السيد علي خامنائي، الذي قضى عمره في خدمة الدين الحنيف، وقاد الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني العظيم بكل شجاعة واقتدار، عاملا على تحقيق أهداف الثورة الاسلامية الايرانية والشعب الايراني العزيز ، إستمرارا لخط أهل البيت ونهج الامام الخميني، وعلى رأس هذه الاهداف تحقيق آمال شعبه في بناء دولة مقتدرة تعتمد على قدراتها الذاتية، لا شرقية ولا غربية، شعارها الوحدة الاسلامية ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب الامة الاسلامية والشعوب المستضعفة، وبكل اخلاص وإصرار دون خوف او وجل، ووضع الدولة الاسلامية الايرانية في مصاف الدول المتقدمة، وسخّر مقدراتها في خدمة هذه الأهداف، وقدم نفسه شهيدا من اجلها في مواجهة قوى الكفر والارهاب والاجرام والإبادة الدوليين، وعلى رأسهم الادارة الاميركية بقيادة رئيسها ترامب واداتها الكيان الصهيوني، قتلة الاطفال والنساء وسفاكي دماء الأبرياء ومصاصي دماء الشعوب، والذين شنوا على الجمهورية الاسلامية هذه الحرب الظالمة ودأبوا منذ قيام هذه الثورة المباركة على اثارة الفتن والحروب في وجهها في محاولات متكررة لاسقاطها والقضاء عليها، لأن هذه القوى لا تتحمل قيام دولة مستقلة وغير تابعة لها، قائمة على المبادئ الالهية والانسانية والقيم الأخلاقية”.

وتابع: “اننا اذ ندين هذه الجريمة النكراء التي تخالف جميع الاعراف والقوانين، نشارك الشعب الايراني ألمه وحزنه على هذا المصاب الجلل، ونتقدم من صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والعلماء الأعلام والحوزات العلمية ومن القيادة الإيرانية والشعب الايراني العزيز والعالم الاسلامي والشعوب المستضعفة بأحرّ التعازي. وليس لدينا شك ان هذه الشهادة ستقوّي من لحمة وعزيمة الشعب الايراني واصراره على متابعة المسيرة والخروج من هذا الامتحان بالنصر المؤزر وافشال اهداف العدو. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين”.