    لبنان

    وزارة الداخلية تطرح مناقصتين لتسجيل السيارات وتطوير نظام المكننة


      طرحت وزارة الداخلية والبلديات – هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، مناقصتين عموميتين: – الأولى لشراء لوحات تسجيل آمنة لزوم مصلحة تسجيل السيارات والآليات، – والثانية لتوريد لوازم وتقديم خدمات ذات صلة بنظام مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والبلديات، وانطلاقاً من حرصها على تعزيز السلامة المرورية وبهدف تحقيق المكننة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وتسهيلا لمعاملات المواطنين.

      وافادت الوزارة بأنّ دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصتين أصبحت متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الشراء العام: http://ppa.gov.lb.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      تقرير مصور | وزير الداخلية أحمد الحجار يطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة

      مكتب وزير الداخلية تعليقا على صورة الحقيبة في المطار: قديمة تعود إلى آب 2025 وكل الحقائب تخضع لإجراءات التفتيش

      الداخلية اللبنانية وضعت خطا ساخنا وموقعا إلكترونيا في تصرف الناخبين والمرشحين لإرسال الاستفسارات والشكاوى