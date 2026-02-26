بكين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان على خلفية “اضطراب الأوضاع”

أوصت القنصلية العامة لـالصين في أوساكا المواطنين الصينيين بالامتناع عن السفر إلى اليابان في الوقت الراهن، مشيرةً إلى ما وصفته بـ“اضطراب الأوضاع” وتكرار الحوادث الأمنية.

وجاء التحذير عقب تعرّض مواطن صيني لاعتداء من قبل مجهولين في مدينة أوساكا، أسفر عن سرقة نحو 32 ألف دولار منه، وفق بيان القنصلية.

وأكدت البعثة الدبلوماسية أنّ “الوضع في اليابان غير مستقر في الآونة الأخيرة”، داعيةً الرعايا الصينيين إلى تجنّب السفر خلال الفترة القريبة، كما حثّت المتواجدين حالياً في أوساكا على متابعة المستجدات عن كثب، وتوخي الحذر، وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة، وتعزيز تدابير الحماية الشخصية.

ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين بكين وطوكيو خلال الأشهر الماضية، وسط تبادل للاتهامات على خلفيات سياسية وأمنية.

المصدر: نوفوستي