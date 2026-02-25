الأربعاء   
   25 02 2026   
   7 رمضان 1447   
   بيروت 21:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الرئيس عون يؤكد إصراره على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها

    أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون اصراره على ضرورة احترام اجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا عدم وجود أي طلب خارجي يقضي بعدم اجراء هذا الاستحقاق.

    كلام عون جاء أمام النائب ملحم خلف الذي شدد على أنه لا يحق للنواب تمديد ولايتهم ، ويجب العودة إلى الشعب ليقرر من يريد البقاء في المجلس النيابي المقبل.

    وفي قصر بعبدا أبلغ رئيس الجمهورية المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا استعداد لبنان للانخراط ضمنها بما يخدم مصالحه، وتسلم دعوة للمشاركة في إفطار جمعية المشاريع الخيرية من النائب عدنان طرابلسي.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    سلام يقول إن حكومته وضعت الأسس اللازمة للتصدي للتحديات

    سلام يقول إن حكومته وضعت الأسس اللازمة للتصدي للتحديات

    تقرير مصور | اتفاق بين سلام واتحاد النقل البري على تعليق التحركات

    تقرير مصور | اتفاق بين سلام واتحاد النقل البري على تعليق التحركات

    تقرير مصور | الوزير رجي يمارس تهويلاً على اللبنانيين

    تقرير مصور | الوزير رجي يمارس تهويلاً على اللبنانيين