سلام: معاناة الناس أكبر من أي إنجاز

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال الإفطار الذي أقامه غروب الاربعاء في السراي الحكومي “بعد سنة من عمر حكومتنا، نحن لا ندّعي أننا حققنا المعجزات، فنحن ندرك أن معاناة الناس أكبر من أي إنجاز يمكن أن نذكره اليوم، لكن لا بدّ لنا من التأكيد أننا بوضعنا الأسس اللازمة للتصدي لهذه التحديات، فقد بدأنا بتغيير مسار كان يقود حتمًا إلى انهيار كامل للدولة والمجتمع”.

وأضاف سلام أن “سيادة الدولة وبسط سلطتها، بقدر ما يتطلبان استعادة قرار الحرب والسلم وتحقيق حصرية السلاح، فإنهما يتطلبان أيضًا حضور الدولة الإنمائي والرعائي في حياة المواطنين”، وتابع “من هنا، كان التزام حكومتنا إعادة إعمار الجنوب التزامًا ثابتًا منذ اليوم الأول، ولهذا ما عدتُ إلى الجنوب ثانية، بعد أن كنت قد زرته في الأيام الأولى لنيل حكومتنا الثقة، إلا وقد تأكدت أنني أعود إليه ومعي ما هو أثقل وأصدق من الوعود: مشاريع محددة، ومسارات تنفيذ، وتمويلًا مخصصًا بدأنا بتأمينه، وخططًا تُترجم على الأرض. فجنوبنا لا يحتاج وعودًا أو خطبًا تواسيه، بل عملًا يعيد الناس إلى بيوتهم وحقولهم ومدارسهم، ويثبت أن الدولة ليست زائرةً عند الأزمات، بل حاضرةٌ في البناء والإنماء”.

واعتبر سلام أن “الكلام عن الإصلاح لا يكتمل من دون التأكيد مجددًا ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف، من دون تجزئة أو استنسابية، أي ككلّ متكامل، وتصحيح ما طُبّق منه خلافًا لنصه أو روحه، والعمل على سدّ ما بيّنته الممارسة من ثغرات فيه، والاستعداد لتطويره عندما تبرز الحاجة إلى ذلك”.

وقال سلام إن “عمر الحكومة سينتهي مع إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وما أنجزناه قد لا يلبي جميع طموحاتنا، ولا طموحات جميع اللبنانيات واللبنانيين، ولكن ما يهمنا أن نكون قد وضعنا البلاد على طريق مختلفة، طريق إعادة بناء الدولة ومؤسساتها واستعادة ثقة المواطن بها، وأملنا أن نكون قد نجحنا في عكس مسار الانهيار، وفتحنا آفاقًا جديدة أمام شاباتنا وشبابنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام