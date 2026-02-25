أنقرة تنفي مزاعم عن التخطيط “لاحتلال أراضٍ إيرانية”

نفى مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، ما تداولته وسائل إعلامية عن «تخطيط تركيا لاحتلال أراضٍ إيرانية بذريعة أمنية» في حال شنّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران.

جاء ذلك في تدوينة للمركز على منصة «إن سوسيال» التركية، فجر اليوم، أكد فيها أن «تلك المزاعم تتضمن معلومات مضللة».

وأوضح المركز أن المزاعم التي تنشرها بعض وسائل الإعلام بأنّ «تركيا تخطط لاحتلال أراضٍ إيرانية لأسباب أمنية في حال شنّت الولايات المتحدة هجوماً على إيران هي معلومات مضللة».

وأردف: «دولتنا، التي لطالما احترمت وحدة أراضي الدول المجاورة وسيادتها، تتخذ التدابير اللازمة لضمان أمن حدودها على مدار الساعة، سواءً في أوقات الأزمات أو غيرها».

وأضاف: «من المهمّ ألاّ يصدّق الشعب الادعاءات غير المؤكدة، وأن يأخذ في الاعتبار تصريحات المؤسسات الرسمية».

المصدر: الأناضول