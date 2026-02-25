ظاهرة فلكية في آذار… العالم على موعد مع “القمر الدموي”

يستعد هواة الفلك في جميع أنحاء العالم لمشاهدة ظاهرة فلكية نادرة في 3 آذار/ مارس المقبل، حيث سيُضيء “القمر الدموي” الليل خلال خسوف قمري، في حدث لن يتكرر في أي مكان على الأرض حتى ليلة رأس السنة 2028-2029، بحسب ما أورد موقع “إيكونوميك تايمز”.

يحدث خسوف القمر الكلي عندما تمر الأرض مباشرةً بين الشمس والقمر، مُلقيةً بظلالها التي تُصفّي ضوء الشمس عبر غلافها الجوي. ويؤدي تشتت الموجات الزرقاء القصيرة إلى ظهور لونٍ مُحمرّ، ومن هنا جاء مصطلح “القمر الدموي”.

على عكس كسوف الشمس، يُمكن رؤية خسوف القمر من الجانب المظلم للأرض. ومع ذلك، فإنّ سطوع الخسوف الكلي، عندما يتحول لون القمر إلى لون نحاسي أحمر داكن أو “القمر الدموي”، يعتمد بشكل كبير على صفاء الغلاف الجوي.

قد يكون طقس شهر آذار/ مارس متقلبًا في العديد من المناطق، مما يجعل بيانات السحب التاريخية بالغة الأهمية. وهنا يقول الخبراء إنّ “التوقعات تصبح موثوقة قبل ثلاثة أيام فقط من الحدث، لكن اختيار مواقع جافة ومظلمة تاريخيّاً يُحسّن من دقة التنبؤ”.

المصدر: النهار