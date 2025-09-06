المنطقة العربية تشهد خسوفاً كلياً للقمر غدا مساءً

يشهد العالم مساء غد الأحد 07 أيلول/سبتمبر 2025م خسوفا كليا للقمر، ويمكن مشاهدة هذا الخسوف بالكامل من معظم قارتي آسيا وأستراليا، ويمكن رؤية أجزاء منه من قارتي أفريقيا وأوروبا.

وبالنسبة لشرق العالم العربي سيشرق القمر قبل بداية الخسوف، في حين أنه سيشرق من وسط العالم العربي وهو في المراحل الأولى من الخسوف، أما من غرب العالم العربي فسيشرق القمر وهو في المراحل الأخيرة من الخسوف.

وسيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 03:28 مساء بتوقيت غرينتش، وسيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 04:27 مساء، وسيبدأ الخسوف الكلي في الساعة 05:31 مساء، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 06:12 مساء، وسينتهي الخسوف الكلي في الساعة 06:53 مساء، وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 07:57 مساء، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 08:55 مساء بتوقيت غرينتش. وبشكل عام سيكون الخسوف ملاحظا بالعين المجردة من الساعة 04:15 إلى الساعة 08:15 مساء بتوقيت غرينتش.

وأشار مركز الفلك في بيان “:في العادة لا يختفي القمر أثناء الخسوف الكلي بسبب نفاذ أشعة الشمس من خلال الغلاف الجوي الأرضي وانكسارها باتجاه القمر فيكتسي القمر حينها بألوان زاهية مثل الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، و يعتبر لون القمر وقت الخسوف الكلي مؤشرا على مدى نقاء الغلاف الجوي الأرضي، فكلما ازداد التلوث في الغلاف الجوي قلت الأشعة المنكسرة عن طريقه وبالتالي تقل إضاءة القمر وقت الخسوف ويميل لونه إلى الأحمر الداكن أو البني و في أحيان نادرة قد يختفي القمر تماما مثلما حدث في خسوف 09/12/1992م بسبب انفجار بركان بيناتوبو في الفلبين في حزيران/يونيو 1991م”.

المصدر: مركز الفلك الدولي