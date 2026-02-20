الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن رصد 9 طائرات مسيرة في منطقة تشيرنوبل

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، رصد تسع طائرات مسيرة تحلق خلال الأسبوع الجاري في منطقة المراقبة بمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية.

وجاء في بيان الوكالة: “في موقع تشيرنوبل، تلقى فريق الوكالة معلومات عن وجود تسع طائرات مسيرة في منطقة المراقبة”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من انقطاع التيار الكهربائي عن محطة تشيرنوبل لفترة قصيرة في 31 كانون الثاني / يناير الماضي، بسبب خلل في شبكة الطاقة الأوكرانية.

وكان المدير العام للوكالة رافائيل غروسي قد صرح آنذاك أن محطات الطاقة النووية الأوكرانية خفضت إنتاجها بشكل مؤقت، مؤكدا عدم وجود تأثير مباشر على السلامة النووية، رغم وصفه للوضع العام بأنه “لا يزال غير مستقر”.

وقبل ذلك، حذر غروسي من أن أي أعمال في محطة تشيرنوبل النووية بعد تضرر الغلاف الواقي قد تؤدي فورا إلى ارتفاع مستويات الإشعاع.

جاء ذلك بعد أن أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الغلاف الواقي لمحطة تشيرنوبل فقد وظائفه الأساسية في ضمان السلامة بعد ضربة أوكرانية وقعت في شباط / فبراير الماضي، وأوضح غروسي أن الحماية التي كانت متوفرة سابقا لم تعد موجودة الآن، وأن الوضع قد يتفاقم مع مرور الوقت.

