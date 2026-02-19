تشييع الوزير السابق محسن دلول بمأتم رسمي وشعبي في بلدته على النهري

ودع لبنان وبلدة علي النهري، الوزير والنائب السابق محسن دلول بمأتم رسمي وشعبي مهيب، وتقدم الحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب قبلان قبلان، ممثل الرئيس سعد الحريري النائب السابق عاصم عراجي، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مترئسا وفدا من الحزب ضم: النواب وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن وغازي العريضي وأكرم شهيب وأمين السر في التقدمي ظافر ناصر وحشد من المشايخ ورؤساء البلديات وفاعليات من الجبل، العميد رياض جانبين ممثلا قيادة الجيش اللبناني، العميد نبيل الزوقي مترئسا وفدا من ضباط مديرية أمن الدولة في البقاع ممثلا مدير عام أمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، وشخصيات رسمية وسياسية وقضائية ودينية اجتماعية وبلدية واختيارية.

فضل الله

وأم السيد علي فضل الله الصلاة على الجثمان، وقال في رثائه: “آمن فقيدنا بالوطن ولم يكن عنوانا طائفيا بل عنوانا وطنيا وانسانيا، لم يجامل على حساب الوطن، كان عنيدا الى جانب وحدة لبنان ودخل الى عالم السياسة من باب الوطنية وخدمة الناس، كان له الدور البارز في اتفاق الطائف، صلبا في مواجهة الاحتلال الصهيوني. وأنا أشهد من خلال معرفتي به، بأنه كان صريحا في رأيه وواضحا في مواقفه، لم يتعصب الا للوطن، وكان فريدا في محبة الناس له”.

اضاف: “لا بد ان أسجل علاقة المودة بين الراحل ووالدي الراحل السيد محمد حسين فضل الله وأكملتها انا، لقد كان الراحل داعما لمسيرة اسناد الفقراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام