الموت يغيّب محسن دلول

غيّب الموت صباح اليوم الوزير والنائب السابق محسن دلول عن عمر ناهز الـ93 سنة.

ولد دلول عام 1933 في بلدة علي النهري بالبقاع. بدأ حياته المهنية مدرساً في البقاع وبيروت، ثم انتقل إلى العمل الصحافي والتحق بنقابة المحررين.

انضم إلى الحزب التقدمي الاشتراكي عام 1951، وكان من المقربين جداً لمؤسسه كمال جنبلاط، ثم عمل مساعداً لنجله وليد جنبلاط بعد اغتيال الأب عام 1977.

انتخب دلول لأول مرة نائباً عن دائرة بعلبك – الهرمل في انتخابات عام 1991. في الانتخابات العامة عام 1992 انتخب نائباً عن دائرة زحلة. انتخب نائباً عن محافظة البقاع في انتخابات عام 1996 وعن دائرة زحلة في انتخابات عام 2000.

شغل منصب وزير الزراعة في حكومات عدة متتالية بين عامي 1989 و1992 برئاسة كل من سليم الحص، وعمر كرامي، ورشيد الصلح.

عيّن وزيرا للدفاع الوطني في أولى حكومات الرئيس رفيق الحريري عام 1992، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1995.

انتخب عضواً في مجلس النواب لدورات عدة متتالية بين عامي 1991 و2004، ممثلاً لدوائر البقاع وبعلبك – الهرمل وزحلة في فترات مختلفة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام