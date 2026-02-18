لقاء في وزارة الاقتصاد بحضور سرور وحيدر: الرغيف خط أحمر ولا زيادة على سعر الربطة



اشار اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، في بيان، الى “لقاءٍ عُقد في وزارة الاقتصاد والتجارة مع الوزير عامر البساط، جمع رئيس الاتحاد النقيب ناصر سرور ونقيب أفران البقاع عباس حيدر، جرى البحث في عددٍ من الملفات الأساسية التي تخص قطاع الأفران والمخابز، لا سيّما في ظل ارتفاع سعر البنزين وما يترتب عليه من أعباء إضافية على كلفة الإنتاج والتوزيع، إضافةً إلى الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة”.

وخلال التأكيد خلال الاجتماع، بحسب البيان، على “ضرورة حماية الاستقرار في هذا القطاع الحيوي ومنع أي انعكاسات سلبية على المواطنين”.

وفي هذا الإطار، ورداً على ما يُتداول حول احتمال ارتفاع سعر ربطة الخبز، أكد سرور، أن “لا زيادة على سعر ربطة الخبز، وأن الاتحاد ملتزم الحفاظ على استقرار الأسعار ضمن الإمكانيات المتاحة”.

وشدّد المجتمعون على “استمرار التعاون والتنسيق الدائم بين وزارة الاقتصاد واتحاد نقابات الأفران والمخابز لمعالجة أي عراقيل قد تواجه القطاع في مختلف الإدارات والوزارات، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوفير الخبز للمواطنين دون انقطاع”. واكدوا أن “الرغيف خط أحمر، وأن حمايته واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام