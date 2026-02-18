تشييع الشهيد المجاهد محمد قشاقش في بلدة حانين

شيع حزب الله وجماهير المقاومة الشهيد المجاهد محمد تحسين حسين قشاقش في بلدة حانين..

موكب التشييع انطلق من مدينة صور حيث اقيم استقبال حاشد للنعش أمام مسجد الإمام علي “ع” في منطقة الحوش شرقي المدينة، وفي بلدته حانين استقبله أهلها بالهتافات والصرخات المنددة بأميركا والكيان الصهيوني، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم ، وبالتأكيد على ان المقاومة هي الضمانة الوحيدة لحماية سيادة الوطن واستقلاله.



وحمل المشيعون نعش الشهيد محمد قشاقش “أبو داوود” على الأكف ، وجابوا به شوارع البلدة، بمسيرة حاشدة شاركت فيها شخصيّات وفعّاليّات وعلماء دين وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم، وصولا إلى جبانة البلدة، حيث أقيمت المراسم التكريمية الخاصة على وقع النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله وأداء قسم البيعة، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه.

المصدر: موقع المنار