البرلمان الياباني يجدد الثقة بساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء بأغلبية مريحة

أعاد مجلس النواب في اليابان انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء، بعدما حصلت على 354 صوتاً، متجاوزةً الغالبية المطلوبة للفوز والبالغة 233 صوتاً.

ويُنتظر استكمال إجراءات المصادقة في مجلس الشيوخ، قبل الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي ستتولى مهامها رسمياً عقب مراسم التنصيب لدى الإمبراطور ناروهيتو.

وتأتي إعادة انتخاب تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في مرحلة دقيقة تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية متزايدة وتوترات جيوسياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتُعرف تاكايتشي بمواقفها المحافظة وتوجهاتها الاقتصادية الليبرالية، ومن المتوقع أن تركز في ولايتها الجديدة على تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار السياسي، في ظل ضغوط داخلية وخارجية متصاعدة.

المصدر: نوفوستي