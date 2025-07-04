الجمعة   
   04 07 2025   
   8 محرم 1447   
   بيروت 14:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الصين تنفي نيتها إقامة قاعدة عسكرية في جنوب المحيط الهادئ

      أكدت السفارة الصينية في فيجي أن بكين لا تسعى لإقامة قاعدة عسكرية في جنوب المحيط الهادئ، مشددةً على أن مساعداتها للدول الجزرية النامية في المنطقة “لا تأتي مشروطة سياسياً”.

      جاء ذلك رداً على تصريحات رئيس وزراء فيجي، سيتيفيني رابوكا، الذي حذر هذا الأسبوع من أي محاولات صينية لإقامة وجود عسكري دائم في المنطقة المتنازع عليها استراتيجياً.

      من جانبها، اتهمت السفارة الصينية وسائل الإعلام بترويج “سرديات زائفة” بشأن طموحاتها العسكرية، وقال متحدث باسمها في بيان نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي “المساعدات الصينية لا تأتي مع شروط سياسية، ولا بفرض الإرادة على الآخرين، ولا بوعود فارغة”.

      وأضاف أنّ “الادعاءات بشأن نية الصين إقامة قاعدة عسكرية في المحيط الهادئ لا أساس لها من الصحة، وهي مدفوعة بأجندات خفية”.

      وأكد المتحدث باسم السفارة أن “وجود الصين في المحيط الهادئ يركز على بناء الطرق والجسور وتحسين سبل المعيشة، وليس على نشر القوات أو إنشاء قواعد عسكرية”.

      وأضاف أن بلاده “لن تُجبر أبداً أي دولة في المنطقة على التنازل عن سيادتها”.

      المصدر: مواقع إخبارية