دولي

الصين تنفي نيتها إقامة قاعدة عسكرية في جنوب المحيط الهادئ

أكدت السفارة الصينية في فيجي أن بكين لا تسعى لإقامة قاعدة عسكرية في جنوب المحيط الهادئ، مشددةً على أن مساعداتها للدول الجزرية النامية في المنطقة “لا تأتي مشروطة سياسياً”.

جاء ذلك رداً على تصريحات رئيس وزراء فيجي، سيتيفيني رابوكا، الذي حذر هذا الأسبوع من أي محاولات صينية لإقامة وجود عسكري دائم في المنطقة المتنازع عليها استراتيجياً.

من جانبها، اتهمت السفارة الصينية وسائل الإعلام بترويج “سرديات زائفة” بشأن طموحاتها العسكرية، وقال متحدث باسمها في بيان نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي “المساعدات الصينية لا تأتي مع شروط سياسية، ولا بفرض الإرادة على الآخرين، ولا بوعود فارغة”.

وأضاف أنّ “الادعاءات بشأن نية الصين إقامة قاعدة عسكرية في المحيط الهادئ لا أساس لها من الصحة، وهي مدفوعة بأجندات خفية”.

وأكد المتحدث باسم السفارة أن “وجود الصين في المحيط الهادئ يركز على بناء الطرق والجسور وتحسين سبل المعيشة، وليس على نشر القوات أو إنشاء قواعد عسكرية”.

وأضاف أن بلاده “لن تُجبر أبداً أي دولة في المنطقة على التنازل عن سيادتها”.

المصدر: مواقع إخبارية