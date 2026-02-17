الرئيس عون أجرى مباحثات مع إياد علاوي حول التطورات الإقليمية والعلاقات اللبنانية -العراقية

اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور إياد علاوي، تناولت التطورات العربية والإقليمية الراهنة، والعلاقات اللبنانية-العراقية.

كما واستقبل الرئيس عون بحضور وزير العدل عادل نصار، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (Eurojust) Michael Schmid، وجرى عرضُ التعاون القائم بين لبنان والوكالة.

وعرض الرئيس عون مع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوّض، العلاقات اللبنانية-الأميركية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام