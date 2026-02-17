الثلاثاء   
   17 02 2026   
   28 شعبان 1447   
   بيروت 14:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس عون أجرى مباحثات مع إياد علاوي حول التطورات الإقليمية والعلاقات اللبنانية -العراقية

      اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور إياد علاوي، تناولت التطورات العربية والإقليمية الراهنة، والعلاقات اللبنانية-العراقية.

      كما واستقبل الرئيس عون بحضور وزير العدل عادل نصار، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (Eurojust) Michael Schmid، وجرى عرضُ التعاون القائم بين لبنان والوكالة.

      وعرض الرئيس عون مع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوّض، العلاقات اللبنانية-الأميركية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      رئيس الجمهورية اطلع من نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان

      رئيس الجمهورية اطلع من نصار على ما تحقق في وزارة العدل خلال سنة: القضاء استعاد هيبته وحضوره ما يعزز دولة القانون والعدالة في لبنان

      الرئيس عون في ذكرى الحريري: نفتقد اليوم رجلا كرّس حياته لمشروع الدولة

      الرئيس عون في ذكرى الحريري: نفتقد اليوم رجلا كرّس حياته لمشروع الدولة

      الرئيس عون أكد العمل على توفير الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بمهامها

      الرئيس عون أكد العمل على توفير الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بمهامها