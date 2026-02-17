النائب كنعان بعد لقائه الرئيس بري: الإجراءات للقطاع العام ضرورية شرط عدالتها والتضحية بحقوق المودعين غير واردة

زار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وقال اثر اللقاء:” الإجراءات الاستثنائية لتأمين بعض حقوق القطاع العام بعد سنوات من المعاناة اكثر من ضرورية شرط أن تكون مدروسة وعادلة ولا تعطي بيد وتأخذ بالأخرى فيدفع كلفتها مرة أخرى المواطن اللبناني من القطاعين العام والخاص”.

واشار الى ان الإصلاحات المالية وقانوني إصلاح المصارف والفجوة المالية يتطلبان دراسة متأنية تحفظ الحقوق وتضمن امكانية التطبيق والإيفاء لاسيما بالنسبة لقانون الفجوة الذي لم يبقَ أحد بالخارج والداخل لم يعترض عليه”.

وقال:”سنحمل كرة النار كالعادة بخاصة في هذه الضروف الصعبة ولكن التضحية بحقوق المودعين والناس غير واردة”.

وعن موضوع الانتخابات شدد على” احترام الدستور والمؤسسات قبل بضعة أسابيع من الانتخابات وإلا فعن أي ديموقراطية نتكلم؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام