حزب الله في ذكرى اتفاق 17 أيار: السلطة اللبنانية تتعامل مع كيان العدو في حراكها ومواقفها واجراءاتها كأنه كيان مسالم معترف به في مخالفة واضحة وفاضحة للدستور اللبناني والقوانين وبتنكرٍ كامل لتاريخ لبنان وتضحيات أبنائه وعظمة مقاومته وصمود وثبات شعبه