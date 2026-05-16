حزب الله في ذكرى 17 أيار: نؤكد على : نرفض بالكامل أي إملاءات وضغوطات ووصايات خارجية أميركية أو غير أميركية تحاول أن تفرض بالقوة على لبنان مسارًا ومصيرًا يطعن بسيادته واستقلاله وكرامته ويتعارض مع أبسط الثوابت والمبادئ الوطنية