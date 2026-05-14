الرئيس بري لـ”الديار”: إذا لم يتحقق وقف إطلاق نار حقيقي “خرب كل شيء”

بدا رئيس مجلس النواب نبيه بري شديد الحذر في مقاربته للمفاوضات المباشرة المرتقبة اليوم في واشنطن، رابطًا نجاحها أو فشلها بمسألة أساسية وحاسمة تتمثل بوقف إطلاق النار.

وفي حديث لصحيفة “الديار”، قال الرئيس بري: “المفاوضات تبدأ اليوم الساعة التاسعة بتوقيت واشنطن، وإذا ما صار وقف إطلاق نار حقيقي يعني خرب كل شيء”.

وعند سؤاله عن سقف المفاوضات وما يمكن للبنان أن يقبل به، كان موقفه واضحًا وحاسمًا، إذ أكد: “أننا لا نقبل بأقل من انسحاب جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، ثم إعادة الإعمار، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأهالي”، مشددًا على مسألة عودة الأهالي، حيث قال: “عودة الأهالي بالنسبة لي شخصيًا توازي «بسم الله الرحمن الرحيم»، في إشارة تعكس البعد الإنساني والعاطفي الذي ينظر من خلاله إلى قضية الجنوب وأبنائه، بعيدًا عن الحسابات السياسية المجردة.

كما شدد الرئيس بري على أن كل ما ارتكبته “إسرائيل” من عدوان ودمار وجرائم بحق لبنان والجنوبيين يتم توثيقه، مؤكدًا أن لبنان سيتجه إلى مقاضاة “إسرائيل” على ما ارتكبته من اعتداءات وجرائم، في موقف يعكس تمسكه بعدم مرور الحرب والدمار من دون محاسبة قانونية وسياسية.

وفي معرض الحديث عن الطروحات التي يجري تداولها أميركيًا، سُئل الرئيس بري عن الكلام المتعلق بإمكانية حصول لقاء بين رئيس الحكومة “الإسرائيلية” ورئيس الجمهورية جوزاف عون، فأشار إلى أن ما لديه من معطيات يفيد بأن هذا الموضوع “غير وارد لدى الرئيس عون”، في إشارة تعكس تمسك الرئاسة اللبنانية بسقفها السياسي الحالي وعدم وجود توجه للدخول في هذا النوع من اللقاءات.

أما في ما يتعلق برؤيته للحل، فرأى الرئيس بري أن لبنان لا يستطيع الخروج من أزمته الحالية من دون مظلة إقليمية ودولية تساعد على تثبيت الاستقرار، معتبرًا أن البلاد “تحتاج إلى مظلة إقليمية، وبالأخص إلى تفاهم أو اتفاق سعودي ـ إيراني حول لبنان تحت مظلة أميركية”.

وفي سياق متصل، سُئل الرئيس بري عمّا إذا كانت هذه المظلة الإقليمية المطلوبة قد تستوجب تعديلًا حكوميًا أو تغييرًا في تركيبة السلطة التنفيذية، فكشف أنه تداول هذا الأمر خلال لقائه مع رئيس الحكومة نواف سلام، موضحًا أن رئيس الحكومة اعتبر أن “الموضوع وُضع على الرف، وليس الوقت المناسب للتعديل الحكومي”، مشيرًا إلى أنه وافق هذا التقدير.

المصدر: صحيفة الديار