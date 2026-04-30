الخميس   
   30 04 2026   
   12 ذو القعدة 1447   
   بيروت 19:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس بري بحث مع عراقجي تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ومسار المفاوضات بباكستان

      أجرى وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي الخميس اتصالًا هاتفيًا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جرى خلاله البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ومسار المفاوضات في إسلام آباد إلى جانب قضايا ذات اهتمام مشترك.

      وندد الطرفان “بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة، بما فيها لبنان”، وأكدا على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات في جنوب لبنان، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتدمير مناطق سكنية وبنى تحتية، إضافة إلى تهجير السكان”، واتفقا على “مواصلة التشاور والتنسيق المشترك”.

      وخلال الاتصال، استعرض وزير الخارجية الإيراني آخر مستجدات المسار الدبلوماسي بوساطة باكستان، مشيدا “بصمود الشعب اللبناني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية”، وأكد “دعم بلاده الكامل للبنان”، وشدد على أن “وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان يُعد جزءًا من تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، وسيبقى بندًا أساسيًا في أي مسار مستقبلي”.

      من جهته، أشار الرئيس بري إلى “الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل”، وشدد على “أهمية تكثيف الضغوط الدولية ومحاسبة إسرائيل على أفعالها”، كما أعرب عن تقديره للجهود الإيرانية في دعم مواقف لبنان.

      المصدر: موقع المنار

