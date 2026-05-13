الصحة اللبنانية: 10 شهداء و27 جريحا في غارات العدو على عربصاليم وحاروف ورومين وزبقين

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان له مساء الاربعاء أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عربصاليم قضاء النبطية أدت إلى 6 شهداء من بينهم 3 أطفال وسيدتان، وأصيب 12 آخرون بجروح”.

من جهة ثانية، قال البيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاروف أدت إلى استشهاد طفل وإصابة 5 مواطنين بجروح”.

واضاف البيان “في رومين، ادت غارة العدو الإسرائيلي على البلدة إلى 3 شهداء من بينهم طفلان وأصيب مواطن بجروح”.

ولفت البيان الى ان “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة زبقين قضاء صور أدت إلى إصابة 9 مواطنين بجروح من بينهم 4 سيدات”.

المصدر: موقع المنار