    عربي وإقليمي

    وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران في زيارة غير معلنة لبحث ملفات ثنائية مع مسؤولين إيرانيين

      أفادت مصادر مطلعة لوكالة وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل، قبل ساعات، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة تهدف إلى لقاء عدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

      وصرّح مصدر دبلوماسي في إسلام آباد بأن الوزير الباكستاني سيعقد خلال الزيارة، التي لم يُعلن عنها مسبقاً، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الداخلية الإيراني، لبحث ملفات ثنائية ذات اهتمام مشترك.

      وأشار المصدر إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق التنسيق المستمر بين الجانبين في عدد من القضايا الإقليمية والأمنية.

      ويُذكر أن وزير الداخلية الباكستاني كان قد رافق قائد الجيش الباكستاني خلال زيارة سابقة إلى طهران في نيسان/أبريل الماضي، استمرت ثلاثة أيام وشملت لقاءات رسمية مع مسؤولين إيرانيين.

      المصدر: وكالة ارنا

