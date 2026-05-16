عراقجي: ملف نقل اليورانيوم الإيراني وصل إلى طريق مسدود مع واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسألة نقل اليورانيوم المخصب من إيران وصلت إلى طريق مسدود في الحوار مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على العودة إلى هذا الملف في مراحل لاحقة من المفاوضات، لكنه أكد امتنان طهران لمبادرة موسكو في هذا الشأن.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على قضية نقل اليورانيوم المخصب من إيران والمبادرة الروسية بشأنه: “إن مسألة المواد المخصبة معقدة للغاية، نظرًا لأن هذا الملف وصل عمليًا إلى طريق مسدود، تم تأجيله إلى مراحل لاحقة من المفاوضات”.

وتابع: “لقد كنا دائمًا نجري مشاورات مع أصدقائنا الروس بشأن جميع القضايا الإقليمية والدولية والثنائية. وقد عقدت لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ قبل نحو عشرة أيام، وناقشنا كل القضايا، بما في ذلك القضية التي ذكرتموها (نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا). ونحن ممتنون لأصدقائنا الروس على مبادرتهم ورغبتهم في المساعدة على حل هذه المشكلة”.

وفي وقت سابق، الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه إذا لم تسلّم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، فإن الأمريكيين سيأتون لأخذه بأنفسهم.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية، أنه “في اللحظة المناسبة، إما أن نتدخل لأخذ اليورانيوم أو سنستلمه. أعتقد أننا سنستلمه على الأرجح. ولكن إذا لم يسلم لنا، فسنتدخل”، مشدداً على أنه يرفض أحدث مقترح سلام إيراني مع واشنطن بسبب موقف طهران من برنامجها النووي.

وفي 28 شباط / فبراير الماضي، شنّت الولايات المتحدة و”إسرائيل” حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي 7 نيسان / أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وقفًا لإطلاق النار.

وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.

المصدر: وكالة سبوتنيك