سلام يجري سلسلة لقاءات في السراي… بحثٌ في مواضيع داخلية والتطورات في المنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في السراي الحكومي صباح اليوم الأربعاء مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جينين هينيس بلاسخارت، التطورات المتعلقة باجتماعات الميكانيزم، والمؤتمر المقرر عقده في باريس في الخامس من آذار لدعم الجيش اللبناني ، إضافة إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل.

كما استقبل الرئيس سلام السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني في زيارة وداعية .

كذلك، استقبل الرئيس سلام وفداً من ” تكتل الاعتدال الوطني” الذي أعلن بعد اللقاء في بيان أنه بحث مع سلام في الأوضاع العامة، مؤكداً “وقوف تكتل “الاعتدال الوطني” خلف الحكومة في مسارها الهادف إلى بسط سلطة الدولة وتطبيق قرار حصر السلاح بيدها وحدها، بعيداً عن أي ازدواجية في القرار الأمني أو السيادي، مع التنويه بما تبذله المؤسسة العسكرية من جهود جبارة وتضحيات على هذا الصعيد”، حسب قول البيان.

ولفت إلى “ضرورة إعطاء ملف الأبنية المهددة في طرابلس والشمال أولوية قصوى، تحت سقف خطة شاملة تتضمن الكشف السريع، والمعالجة، وتأمين البدائل الآمنة للمتضررين، كي لا تقع كوارث جديدة”، مطالباً بضرورة “إقرار قانون العفو العام، انطلاقاً من مقاربة وطنية عادلة، ترفع الظلم اللاحق عن الموقوفين الإسلاميين، بما يحقق العدالة، ويعزز الثقة بالدولة، ويساهم في إقفال أحد أبرز ملفات الاحتقان الاجتماعي والإنساني”.

هذا ودعا إلى “متابعة ملف تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، وما استجد على صعيد وضعه على سكة التنفيذ العملي كأولوية إنمائية ووطنية لمنطقة الشمال ولكل لبنان”.

المصدر: موقع المنار