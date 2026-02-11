البروفيسور رضا: للتحقق من القنابل المحرمة دوليًا والمحشوة بمواد مسرطنة

طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني، والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، وعضو مجلس نقابة الأطباء، البرفسور رائف رضا، عبر مداخلته ضمن “اليوم العالمي للسرطان” الذي نظمته وزارة الصحة بعنوان “الحملة الوطنية للتوعية حول الوقاية من السرطان”، وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، بـ “التحقق من القنابل المحرمة دوليًا والمحشوة برؤوس اليورانيوم والرصاص المسرطنة التي ألقاها العدو الصهيوني سابقًا، وكذلك موضوع المبيدات التي رشها العدو جوًا في جنوب لبنان، والتي قد تحتوي على مادة Glyphosate المسرطنة”.

وتمنى أن “يُكشف بوضوح عن هذه المواد المسرطنة لتُضاف إلى الأسباب وكشف جرائم العدو، بخاصة أن البعض يحذر ويرفض كلمة العدو الصهيوني الذي يدمر الحجر والبشر والتربة، لا سيما أن لبنان يحتل المرتبة الأولى عالميًا بالاصابة بالسرطان، مسجلا 12000 حالة سرطان جديدة سنويًا”، مشيدا بـ”نشاط الوزير ناصر الدين ومواقفه الوطنية، وكذلك نجاحه في الوزارة خدمةً للصحة والإنسان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام