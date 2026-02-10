لاريجاني يجري محادثات مطولة في مسقط.. ماذا في التفاصيل والدلالات؟

أجرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع سلطان سلطنة عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، في العاصمة العُمانية مسقط، في لقاء مطوّل استمر نحو ثلاث ساعات.

وكان لاريجاني قد وصل صباح اليوم إلى مسقط، في زيارة تندرج في إطار المشاورات المستمرة بين إيران وسلطنة عُمان حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في أجواء وُصفت بالبناءة والإيجابية، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والعالمية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وعقب انتهاء اللقاء مع سلطان عُمان، عقد لاريجاني اجتماعاً مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناول خلاله مجمل الملفات ذات الاهتمام المشترك واستكمال البحث في القضايا المطروحة.

