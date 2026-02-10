عراقجي يؤكد تكامل الدبلوماسية والميدان في حماية المصالح الإيرانية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن حضور إيران القوي في ميادين الدبلوماسية يستند إلى قوة وقدرة قواتها المسلحة، التي نجحت في ردع الأعداء عن أي خيار عسكري، وستواصل القيام بهذا الدور في المرحلة المقبلة.

وفي تصريحات له، اليوم، عشية الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، قال عراقجي إن وزارة الخارجية تشرفت باستضافة قائد الجيش اللواء أمير حاتمي وقادة مختلف صنوف القوات المسلحة، واصفًا هذه الاستضافة بأنها مصدر فخر واعتزاز.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن قوة القوات المسلحة الإيرانية وسلطتها كانت العامل الأساس في تمكين البلاد من الحضور بثبات في الساحات الدبلوماسية، والسعي لتحقيق المصالح العادلة، مؤكّدًا أن هذه القوة هي التي ردعت أي اعتداء محتمل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برًا وجوًا وبحرًا.

وأوضح عراقجي أن العمل الميداني والدبلوماسية يسيران اليوم جنبًا إلى جنب وفي خندق واحد، وقد بلغا درجة من الوحدة والتكامل، مشيرًا إلى أن إيران ستواصل، وبالقوة نفسها، الدفاع عن مصالحها الوطنية وحقوق شعبها في مختلف المسارات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن إيران دخلت مرحلة جديدة من المفاوضات، معتبرًا أن هذه المرحلة هي ثمرة عام من المقاومة التي أظهرها الشعب الإيراني وقواته المسلحة في مواجهة الضغوط والتهديدات والحرب، لافتًا إلى أن صمود الشعب وثباته يشكلان السند الأساسي لكل من القوات المسلحة والدبلوماسيين في الدفاع عن مصالح البلاد.

وختم عراقجي بالتأكيد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل مسار التفاوض من موقع متكافئ قائم على الاحترام والمصالح المشتركة، مشددًا على أن طهران ستكون جادة إذا لمست جدية مماثلة من الطرف الآخر، لكنها ستخوض هذا المسار بوعي كامل، مستفيدة من تجاربها السابقة، ومن دون الثقة بالطرف المقابل، مع التأكيد على التقدير العميق لدور القوات المسلحة في حماية إيران وسيادتها.

المصدر: موقع المنار