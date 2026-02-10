تنظيف الأسنان بطريقة خاطئة؟ 5 نصائح يقدمها خبير لتحسين نظافة الفم

يُعد تسوس الأسنان الذي يشمل النخور أو ما يُعرف بالتجاويف السنيّة، من أكثر الأمراض غير المعدية شيوعًا حول العالم.

وقال طبيب الأسنان واختصاصي تقويم الأسنان، الدكتور كامي هوس، مؤخرًا للدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لدى شبكة CNN: “يمكن الوقاية بشكل كامل من المرض الأكثر انتشارًا على هذا الكوكب بين البالغين والأطفال”.

وأوضح هوس أن ملايين الأشخاص الذين يلتزمون بالعناية اليومية بالفم ويزورون طبيب الأسنان مرتين سنويًا لا يزال بإمكانهم الإصابة بالتسوّس.

ويصف هوس الفم بأنه “أحد أهم أعضاء” الجسم، إذ يضم عالمًا كاملًا من الميكروبات الفموية، واللعاب، والأنسجة الرخوة، والعظام، لافتًا إلى أن “العديد من الناس يعتقدون أن الفم مجرد أسنان، لكنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفكين السفلي والعلوي، ويشمل أرضية التجويف الأنفي ومحجر العين”.

وأضاف: “وضعية اللسان داخل الفم تؤثر في طريقة التنفس، والنطق، وحاسة التذوق”.

يؤثر الفم والأسنان أيضًا في المظهر العام، إذ ذكر هوس أن صحة الفم تؤثر على الصحة العامة للجسم، والصحة النفسية، والنجاحات الشخصية، والمهنية، وحياتنا العاطفية، وحتى مقدار المال الذي نجنيه.

وأوضح أن الميكروبات الموجودة في فم الإنسان يمكنها أن تُطلق في حال وجود حالات مثل نزيف اللثة، أو تسوس نشط، أو اختلال في توازن الميكروبيوم الفموي، موادًا مثل السموم، والخلايا الالتهابية، والجذور الحرة إلى مجرى الدم.

وقال هوس: “لا يمكنها فقط إتلاف الأوعية الدموية، بل يمكنها أن تنتقل إلى القلب، وتسبب التهابات، أو عدوى، ويمكنها أن تصل إلى الدماغ، والمفاصل، بل وحتى إلى جنين غير مولود وتسبب مضاعفات”.

كيف يمكنك تحسين روتين العناية بصحة فمك؟ يقدّم هوس هذه النصائح الخمس.

لا تنظف أسنانك بالفرشاة مباشرة بعد الأكل

قال هوس إن تنظيف الأسنان بالفرشاة فورًا بعد تناول وجبة طعام ليس جيدًا للأسنان بل قد يضرها، موضحًا: “بعد الأكل أو الشرب، وخاصة تناول الأطعمة الحمضية، يصبح الفم أكثر حموضة، ومينا الأسنان أكثر ليونة مؤقتًا. وقد يسرّع تنظيف الأسنان بالفرشاة خلال هذه الفترة من تآكل المينا، ويزيد من حساسية الأسنان”.

وأشار إلى أنه من الأفضل الانتظار بين 30 و 60 دقيقة على الأقل قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة.

يكمن الخيار الآخر في معادلة درجة الحموضة بالفم عبر استخدام غسول فم قلوي أو بخاخ فموي.

ونصح هوس بالبحث عن منتج بدرجة حموضة قلوية موثوقة، وخالٍ من الكحول، والأصباغ الصناعية، والمواد الكيميائية القاسية.

انظر إلى ما هو أبعد من الفلورايد

أشار هوس إلى أن العناية بالفم ركزت لعقود تقريبًا على الفلورايد وحده، لكن التركيز على مكوّن واحد فقط يتجاهل العوامل الحقيقية لصحة الفم.

وأوضح أن “الفم نظام معقد يشمل المينا، وأنسجة اللثة، وكيمياء اللعاب، وميكروبيومًا حيًا. لذا، فإن دعم إعادة التمعدن الطبيعية، والحفاظ على درجة حموضة صحية، وصون التوازن البيولوجي، جميعها أمور مهمة”.

وأشار إلى أن الأساليب الأحدث تركز على إعادة بناء المينا بطريقة تحاكي بشكل أقرب كيفية تكوّن الأسنان طبيعيًا. أما المكوّن المفضل لديه، فيتمثل بالمنتجات التي تحتوي على نانو-هيدروكسي أباتيت، وهي مادة تشبه مينا الأسنان الطبيعية.

كذلك، لا يجب تجاهل التغذية العامة، إذ ينبغي أن تدعم صحة المينا أيضًا.

كما يجب الحرص للحصول على كميات كافية من فيتاميني D3 وK2، اللذين يساعدان في توجيه الكالسيوم إلى المكان الصحيح.

ويوجد فيتامين D، الذي ينتجه الجسم عند تعرض الجلد لأشعة الشمس، في الفطر، وصفار البيض، والأسماك الدهنية، وكذلك في العديد من أنواع الحليب المدعّم، وبدائل الحليب غير الحيوانية، واللبن.

أما فيتامين K2، الذي لا يوجد طبيعيًا بل تنتجه البكتيريا، فيرتبط بالأطعمة المخمّرة مثل الجبن والمنتجات الحيوانية مثل الدجاج.

وأضاف هوس أن “صحة الفم تعمل بأفضل شكل عندما تتماشى العناية الموضعية مع الصحة العامة للجسم”.

لا تقتل كل البكتيريا في فمك

أظهرت الأبحاث أنه ليس من الحكمة القضاء على كل بكتيريا الأمعاء بالمضادات الحيوية، خاصة أنه ليس صحيًا أيضًا القضاء على جميع “الجراثيم” في الفم.

قال هوس إن العديد من المنتجات مصممة للقضاء العنيف على البكتيريا، وقد يبدو ذلك مفيدًا، لكن الفم “لا ينبغي التعامل معه كسطح يحتاج إلى تعقيم”.

وأضاف: “الميكروبيوم الفموي يلعب دورًا أساسيًا في حماية الأسنان، واللثة، والصحة العامة”.

وأوضح أن “الاستخدام المتكرّر للمطهرات القاسية أو المنتجات التي تحتوي على الكحول يمكن أن يخلّ بهذا التوازن، ما يساهم في جفاف الفم، والالتهاب، ورائحة الفم الكريهة، ومشكلات طويلة الأمد في صحة الفم”.

بدلًا من ذلك، نصح باختيار تركيبات مصممة لدعم التوازن في البيئة الفموية، والحفاظ على البكتيريا النافعة، وترك الفم مرتاحًا ورطبًا بدلًا من جاف أو متهيج.

ركّز على طريقة تنظيف الأسنان بالفرشاة

أشار هوس إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بقوة أكبر ولفترة أطول لا يعني أسنانًا أنظف، مضيفًا أن تنظيف الأسنان العنيف وتصاميم فرشاة الأسنان القديمة من أبرز أسباب انحسار اللثة وتآكل المينا.

وقال إن “حساسية الأسنان تؤثر الآن في شريحة كبيرة من البالغين، وغالبًا بسبب خشونة الشعيرات أو الضغط الزائد أثناء تنظيف الأسنان”.

يوصي هوس باختيار فرشاة ذات شعيرات فائقة النعومة ومصممة جيدًا، وتجنب الضغط المفرط. وإذا كان الشخص يستخدم فرشاة كهربائية، فيجب أن يختار واحدة مزودة بخاصية التحكم في الضغط.

نظرا لأن فرشاة الأسنان يمكن أن تؤوي البكتيريا، أوصى هوس بضرورة تنظيفها بانتظام، واستخدام نظام تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، ما يساعد على تقليل التراكم الميكروبي بين مرات الاستخدام.

لا تكتفِ بحل واحد يناسب الجميع في العناية بالفم

قال هوس إن احتياجات العناية بالفم تتغير على مدار العمر، مع ذلك يستخدم غالبية الناس المنتجات ذاتها لعقود من دون تعديل روتينهم.

وأوضح أن “الحمل، والطفولة، والعلاج التقويمي، والتوتر، والأدوية، وجودة النوم، والتقدّم في العمر جميعها تغيّر تركيبة اللعاب، واستجابة الأنسجة، وتوازن البكتيريا”، مضيفًا أن “العناية الشخصية بالفم، المناسبة لكل مرحلة عمرية، هي من أكثر الطرق المهمة لتحسين صحة الفم والصحة العامة”.

المصدر: سي ان ان