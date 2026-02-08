روسيا تعلن توقيف مشتبه به في محاولة اغتيال مسؤول استخبارات رفيع بعد فراره إلى دبي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، اليوم الأحد، أن المشتبه بتنفيذه محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع في موسكو، والتي نُسبت إلى أوكرانيا، أوقف في دبي وسُلّم إلى روسيا بعد فراره إلى الإمارات العربية المتحدة.

واستهدف الهجوم الجنرال فلاديمير أليكيسييف، الجمعة، بإطلاق عدة طلقات نارية، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، وذلك بعد سلسلة اغتيالات في روسيا والأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، طالت مسؤولين في الجيش وسياسيين محليين وآخرين مؤيدين للغزو الروسي لأوكرانيا، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن بعض هذه العمليات.

ويشغل أليكيسييف (64 عامًا) منصب المساعد الأول لرئيس الاستخبارات العسكرية الروسية إيغور كوستيوكوف، الذي يترأس أيضًا الوفد الروسي إلى مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

وقال جهاز الأمن الروسي، وفق ما نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن المواطن الروسي المولود عام 1960 يُعتبر “المنفذ المباشر للجريمة”، وأوقف وسُلّم إلى روسيا بعد فراره إلى دبي. وأضاف الجهاز أن أحد شركائه أوقف في موسكو، فيما نجحت امرأة، شريكة ثالثة، في الفرار إلى أوكرانيا.

وسبق أن فرضت الدول الغربية عقوبات على أليكيسييف للاشتباه بدوره في هجمات إلكترونية نُسبت إلى روسيا، بالإضافة إلى اتهامه بتدبير هجوم بالغاز العصبي استهدف المعارض الروسي سيرغي سكريبال عام 2018 في المملكة المتحدة.

من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أوكرانيا بالوقوف خلف محاولة اغتيال أليكيسييف، والسعي من خلالها إلى إفشال المباحثات الجارية بوساطة أميركية للتوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا.

المصدر: أ.ف.ب.