خبير أوكراني يحذر سكان كييف من حالة طوارئ: دخلنا مرحلة لا رجعة فيها

حذر الخبير الأوكراني ستانيسلاف إغناتييف، من أن وضع الطاقة الكهربائية في كييف دخل في مرحلة اللاعودة بسبب ارتفاع حرارة الجو، مما يهدد بفرض قيود واسعة النطاق على المستهلكين.

وقال إغناتييف، الذي يشغل منصب رئيس الرابطة الأوكرانية للطاقة المتجددة، في مقابلة مع قناة Novyny.LIVE التلفزيونية: “قبل ثلاثة أيام دخلنا مرحلة لا رجعة فيها لهذا الصيف. ما يتطلب منا فرض قيود منهجية للكهرباء على كل من المستهلكين الصناعيين والمواطنين. لقد شهدنا هذا الأمر مرتين بالفعل على الضفة اليسرى لمدينة كييف – حيث تم إيقاف تشغيل المعدات في محطات فرعية تابعة لشركة الكهرباء الإقليمية بسبب زيادة الأحمال والاستهلاك”.

ووفقا للخبير، تنتظر كييف فترة فرض قيود على استهلاك الطاقة المنزلية بما في ذلك قطع التيار الكهربائي خمس ساعات في المساء، عندما تكون الشمس قد غربت بالفعل ولكن الحرارة لا تزال مرتفعة، أي عندما يبقى الأمل معقودا فقط على مكيفات الهواء.

وأضاف: “أود أن أذكركم بأن مكيفات الهواء تضيف 2.3 غيغاوات إضافية في الساعة إلى استهلاك الطاقة في جميع أنحاء البلاد”.

في نيسان / أبريل، دعا سيرغي كوفالينكو، مدير شركة الطاقة الأوكرانية Yasno (جزء من مجموعة دي تي إي كي للطاقة)، سكان أوكرانيا إلى الاستعداد لأسوأ سيناريو فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف.

ويشار إلى أن وزير الطاقة والنائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال كان قد أعلن في يناير الماضي حالة الطوارئ في قطاع الطاقة الأوكراني.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية