    توقف كافة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا عن توليد الكهرباء

      أفاد المكتب الصحفي لشركة الطاقة الأوكرانية “أوكرينيرغو” بأن جميع المحطات الكهروذرية الموجودة في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا اضطرت للتوقف عن توليد الكهرباء.

      وجاء في بيان المكتب: “اضطرت جميع محطات الطاقة النووية في المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، لوقف عمليات توليد الكهرباء”.

      وأعلنت الشركة عن ضربات استهدفت محطات الجهد العالي الفرعية الرئيسية التي تُغذي وحدات الطاقة النووية، فضلا عن زيادة ملحوظة في العجز المسجل في عمليات توليد الكهرباء. ونتيجة لذلك، اضطرت السلطات إلى زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي في جميع مناطق أوكرانيا.

      وأشارت شركة “أوكرينيرغو”، إلى أن أعمال الصيانة والإصلاح قد بدأت في محطات الطاقة المتضررة.

      في وقت سابق، أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بانخفاض ملحوظ في توليد الكهرباء في محطات الطاقة النووية الأوكرانية.

      ووفقا للمعلومات المتوفرة، كانت أوكرانيا تملك قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، أربع محطات طاقة نووية عاملة، إلا أن إحداها، وهي محطة زابوروجيه تقع في المنطقة التي حررها الجيش الروسي.

      وأما المحطات الثلاث الباقية فهي: محطة جنوب أوكرانيا للطاقة النووية وتقع في مقاطعة نيكولايف على بعد 350 جنوب العاصمة كييف. والثانية هي محطة خملنيتسكي للطاقة النووية وتقع في مقاطعة خملنيتسكي ، والثالثة هي محطة نووية تقع في فاراش، بمقاطعة ريفنا.

      المصدر: روسيا اليوم

