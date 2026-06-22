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   7 محرم 1448   
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    لبنان

    الرئيس عون ابرق الى امير قطر معزيا بضحايا الانفجار في مصنع برزان

      ابرق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معزيا بضحايا الانفجار المؤسف الذي وقع في مصنع برزان، معرباً عن “تضامنه ووقوف لبنان الى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق، في هذا المصاب الاليم”.

      وجاء في البرقية: “اني إذ أتوجّه إلى سموّكم بأصدق التعازي وأخلص مشاعر المواساة، فإنّني أشاطركم وشعب دولة قطر الشقيقة الألمَ الذي خلّفه هذا الحادث ، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّد المصابين برحمته وعنايته، وأن يوفّق فرق الإنقاذ والبحث في جهودها الحثيثة للكشف عن المفقودين، وأن يحفظ دولة قطر وقيادتها وشعبها من كل مكروه. إنّ لبنان، الذي يجمعه بقطر الشقيقة أواصر الأخوّة العربية الصادقة والمودّة الراسخة، يقف اليوم إلى جانبكم في هذه المحنة، مشاركاً همومكم بروحٍ واحدة وقلبٍ واحد”.

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