بزشكيان: نثمّن الجهود الباكستانية من أجل إرساء السلام والأمن في المنطقة

ثمن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه مع نظيره الباكستاني “آصف علي زرداري” الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة باكستان على مدار الساعة من أجل إرساء السلام والأمن في المنطقة؛ مؤكدا ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات بين إيران وباكستان في جميع المجالات.

وثمن الرئيس “بزشكيان” ثمن خلال لقائه مع نظيره الباكستاني في اسلام اباد الدعم والجهود الحثيثة التي بذلتها باكستان على مدار الساعة في سبيل إرساء السلام والأمن، والدور المتقدم لها في مسار المفاوضات الجارية التي أفضت إلى اتفاق إنهاء الحرب.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يشهد البلدان تطورات إيجابية وارتقاء متزايدا في العلاقات الثنائية في مختلف المجالات كما وجه دعوة إلى نظيره الباكستاني لزيارة إيران؛ قائلا: إن إيران هي بيتكم الثاني، وإننا نتطلع إلى استضافتكم في طهران.

من جانبه، وصف الرئيس الباكستاني العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وتقوم على العلاقات الدينية والثقافية والجارة المشتركة؛ مثمنا صمود الشعب الإيراني الاستثنائي وأكد أن هذا الانتصار الكبير يمثل مصدر فخر للعالم الإسلامي والدول الإسلامية.

المصدر: وكالة ارنا