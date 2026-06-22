جريح فلسطيني خلال اقتحام كفر عقب.. والعدو يواصل هدم منازل ومنشآت في البلدة

أصيب شاب فلسطيني الإثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل على بلدة كفر عقب، شمالي مدينة القدس المحتلة، والذي يترافق مع عمليات اقتحام وهدم لمنازل ومنشآت داخل البلدة.

وأفادت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني” بأن “طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بلدة كفر عقب”، وذكرت أن “الطواقم تسلمت المصاب من مركز الشفاء الطبي في البلدة، بعد إصابته برصاصة مطاطية في الركبة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة”، وأكدت أنه “جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات الفلسطينية لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة”.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب برفقة آليات عسكرية وجرافات هدم، وشرعت بتنفيذ عمليات هدم طالت منزلاً مكوناً من طابقين ومخازن تجارية، إضافة إلى بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق في حي الطوري.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام