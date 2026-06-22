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   7 محرم 1448   
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    لبنان

    الرئيس بري ابرق معزيا امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بضحايا حادثة “رأس لفان”

      أبرق دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل الثاني معزيا بضحايا الحادثة التي حصلت في مصنع “رأس لفان” في قطر وجاء في نص البرقية :
      حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل الثاني أمير دولة قطر المحترم .

      تحية وبعد .

      باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني نتقدم من سموكم ومن خلالكم للشعب القطري الشقيق ولذوي الضحايا الذين سقطوا جراء الحادثة الأليمة في مصنع “رأس لفان” بأحر التعازي والمواساة ، سائلين المولى العزيز القدير للضحايا الرحمة ، ولذويهم ولسموكم الصبر والسلوان ، وللجرحى الشفاء العاجل ، ولقطر الأمن والأمان والتقدم والاستقرار .

      وتفضلوا بقبول فائق التعزية

      المصدر: موقع المنار

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