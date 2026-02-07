السبت   
   07 02 2026   
   18 شعبان 1447   
   بيروت 20:32
    حماس تثمن إضراب عمال الموانئ في أوروبا والمغرب تضامناً مع فلسطين

      ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعليق اتحاد عمال الموانئ في أكثر من 20 ميناءً على البحر المتوسط، بما في ذلك اليونان وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والمغرب، العمل ليوم كامل تحت شعار: “عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب”. وأوضحت الحركة أن هذه الخطوة تأتي رفضاً لشحن الأسلحة إلى كيان الاحتلال، وتعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني مستمر.

      ودعت حماس الاتحادات العمالية في الموانئ حول العالم وكافة النقابات العمالية إلى توسيع حملات التضامن مع الفلسطينيين، ورفض المشاركة في نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، والعمل على تشكيل جبهة مقاطعة فاعلة تضغط لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

      المصدر: موقع حركة حماس

