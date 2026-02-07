الجزائر تبدأ إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات

باشرت الجزائر رسمياً إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة مع دولة الإمارات، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم السبت.

وأوضحت الوكالة أن الإجراءات تشمل إلغاء الاتفاقية الموقعة في أبو ظبي بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي صدر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وبحسب أحكام المادة 22 من الاتفاقية، يتوجب على الجزائر إخطار الطرف الإماراتي بقرار الإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية، بالتوازي مع إعلام الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها دولياً.

ولم تصدر على الفور تفاصيل حول أسباب القرار أو توقيته، كما لم يصدر أي تعليق إماراتي بشأن الخطوة الجزائرية، في وقت يُنتظر أن تؤثر هذه الإجراءات على حركة الطيران والتعاون الجوي بين البلدين في المرحلة المقبلة.

المصدر: الجزيرة نت