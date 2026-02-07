طليس: لحلول عادلة ومتوازنة تصب في مصلحة قطاع النقل البري وتعزز التعاون بين لبنان وسوريا

استغرب رئيس “اتحادات ونقابات قطاع النقل البري” في لبنان بسام طليس قرار منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا.

وقال طليس في بيان له السبت: “توقفت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان عند القرار المفاجئ الصادر عن السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية، والقاضي بمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية، مع استثناء شاحنات الترانزيت العابرة عبر الأراضي السورية”.

وأضاف طليس أن “هذا القرار ينعكس سلبًا وبشكل مباشر على قطاع النقل البري، ويطال شريحة واسعة من السائقين، والصناعيين، والتجار، والعاملين في هذا القطاع، ولا سيما العاملين في مجال نقل المواد الغذائية والسلع القابلة للتلف، التي لا تحتمل التأخير”، وتابع: “يزداد هذا الأمر إشكالية في ظل دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية وممارستها عملها بشكل طبيعي ومن دون أي عوائق”.

وقال طليس: “بعد التواصل مع معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني ومدير عام النقل البري والبحري في لبنان، أفادنا بأن الموضوع قيد المتابعة الجدية مع الجهات السورية المختصة، ومع نظيره السوري ونائب رئيس الحكومة، وذلك بهدف معالجة الإشكالية القائمة والتوصل إلى حلول مناسبة تضمن مصلحة البلدين وتمنع أي تداعيات سلبية على حركة التبادل والنقل”.

ودعا طليس إلى “عقد اجتماع طارئ يضم السلطات المعنية في كل من لبنان وسوريا، إلى جانب النقابات المختصة، لوضع آلية واضحة وشاملة لتنظيم حركة النقل البري بين البلدين، بما يشمل الشاحنات، ونقل الترانزيت، والنقل السياحي، وسائر الأنشطة المرتبطة، بما يضمن انسيابية العمل ويحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي”.

وقال طليس “نؤكد ثقتنا بأن الحوار والتنسيق المشترك يشكلان السبيل الوحيد لمعالجة هذا الملف، ونأمل في التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى حلول عادلة ومتوازنة تصب في مصلحة قطاع النقل البري، وتعزز التعاون بين البلدين الشقيقين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام