عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 7 شباط/ فبراير 2026

صحيفة الأخبار:
- أحد أبرز وجوه “المؤرخين الجدد”: آفي شلايم.. يهودي عربي ضدّ الصهيونية
- انتهاء أعمال تأهيل ملعب المنارة: حداثة تحفظ تاريخ نادي النجمة
- “خرمشهر 4” يظلّل المفاوضات | أميركا – إيران: جولة أولى.. بلا خروقات
- “الأخبار” في مشرحة “الشفاء” | ما بعد الإماتة: “إسرائيل” تنكّل بالجثامين
- توقيف أفراد خلية تعمل في سلاسل التوريد منذ عام 2012 | تركيا: أحبطنا مشروع “بيجر” إسرائيليًا جديدًا
- زيارة هيكل إلى أميركا: تهويل في واشنطن وتهدئة في بيروت
- عون يطلب إعداد قانون للعفو: لبنان يستعدّ لإطلاق سراح 300 سوري
صحيفة الديار:
- إرباك في صفوف ضبّاط وعناصر النظام السوري السابق.. “لبنان وجهة مُحتملة”؟!
- أجواء إيجابيّة في مسقط.. عراقجي يُعلن أن الوفود ستعود إلى عواصمها للتشاور
- الرئيس عون يبحث مع الأوروبيين في ترتيب إطار لبقاء قواتهم بعد انسحاب “اليونيفيل”
- رفع عدد المتفرّغين في “اللبنانيّة” من 1280 إلى 1690 للحفاظ على 6 و6 مكرّر
صحيفة البناء:
- فشل توم حرب وغراهام في تفخيخ زيارة هيكل.. واللبنانيون يتوحّدون وراء موقفه
- مفاوضات مسقط نحو جولة قادمة: الممكن بين مستحيلين.. الحرب والتسوية
- إيران تنجح بفرض التوازن التفاوضي وأميركا تحمي “إسرائيل” والحلفاء بعدم الحرب
صحيفة اللواء:
- الحكومة تنفض غبار الملفات.. وقرارات جريئة تسبق جولة سلام الجنوبية
- بارو: حظر السلاح شرط لاستعادة السيادة.. وإجراءات لإعادة 300 سجين سوري
- وفد أوروبا في موسكو لأول مرة منذ 2022
- لبنان وسورية يوقعان اتفاق نقل حوالي 300 محكوم سوري إلى دمشق
- مفاوضات بالواسطة في مسقط وواشنطن تدعو رعاياها لمغادرة إيران.. وعقوبات ضدّ الأجهزة الأممية
صحيفة الجمهورية:
- واشنطن وطهران: لا تفاؤل ولا تشاؤم
- جولة مسقط الأولى تهيّىء مسار التفاوض
- هل يولد “لبنان الثالث” من رحم التفاوض الكبير؟
- واشنطن والجيش: دعم مشروط واختبار سياسي
صحيفة النهار:
- زيارة هيكل ترنحت بين عاصفة غراهام وبيان الإيجابيات.. بارو شدّد على استمرار الدولة في خطة حصر السلاح
- بارو لـ”النهار”: مستقبل لبنان بدولة قوية تحتكر السلاح
- سن رشد رقمي
- إيران: آخر المحاولات الدبلوماسية لتفادي الحرب
- البنتاغون ينهي برامج التدريب والزمالة مع جامعة هارفارد
- في ذكرى 14 شباط.. أحمد الحريري لـ”النهار”: لا تواصل مع حزب الله.. وعودتنا ستكون بإرادة الناس فقط
صحيفة الشرق:
- مفاوضات أميركية – إيرانية في مسقط من دون نتائج
- الخازن: الجيش الضامن الأساسي لوحدة لبنان وسيادته
الاسرار
صحيفة البناء:
خفايا
- قال مرجع دبلوماسي خليجي إن ما يجري بين إيران وأميركا حتّى الآن هو أشبه بإعلان هدنة بين جولتي حرب في ظل تقدير موقف لا يشجّع على الذهاب إلى جولة حرب جديدة، لكن مع خلافات يصعب حلها من خلال التفاهمات، ولذلك فإن دول الإقليم التي تشجع على المضي في التفاوض تعرف أن الخروج بحلّ منها شبه مستحيل، لكنّها تعرف أن فشلها يعني كارثة على المنطقة وأزمة كبرى للعالم، ولذلك يصبح التفاوض للتفاوض بذاته إنجازًا وتأكيدًا على أن بمستطاع المفاوضات أن تكون حلًا وليس مجرد أداة لصناعة الحل واستمرار التفاوض هنا حل، لأنه يسحب من التداول سؤال الحرب عن كاهل الطرفين، كما يمنع التشكيك بصدقيّة المفاوض كما يحدث عند الوصول إلى اتفاق تفاوضي وربما يصبح ممكنًا في فترة لاحقة الدفع باتّجاه تنازلات جزئيّة تحت شعار بناء الثقة وتكون جزءًا من بنود الاتفاق الذي يجري السعي إليه، لكن يصعب على المتضرّرين من الاتفاق مهاجمتها مثل تجميد التخصيب ورفع بعض العقوبات بالمقابل.
كواليس
- قال مرجع سياسي إن قائد الجيش الجنرال رودولف هيكل في جواب عن سؤال محرج عبّر عن موقف الدولة اللبنانية الذي تتهرّب القوى السياسية المشاركة في مؤسسات الدولة التصريح به وربما تجيب بجوابين متناقضين في السر، بينما الجنرال هيكل قدّم جوابًا واحدًا للعلن والسر معًا، ولكن الذي ربما لم ينتبه له الجنرال هيكل ولم ينتبه له الذين ينتقدونه هو أنه منذ أمس، أصبح الجنرال هيكل أبرز مرشح رئاسيّ بعد نهاية ولاية الرئيس العماد جوزف عون، لأن التيارين الأوسع شعبيّة في لبنان هما تيار الجيش وتيار المقاومة وهما ينظران إليه كبطل شجاع وأيقونة وطنيّة وقد حقق بموقفه بين التيارين وحدة تاريخية عميقة يصعب كسرها وأسس لثقافة جامعة يكفي أن تشكّل معادلة المقاومة ليست إرهابًا في السياق اللبناني هي معادلتها التأسيسية.
صحيفة اللواء:
همس:
- نقل سفير دولة كبرى إلى مرجع رسمي موقف إدارة بلاده من المحادثات مع مسؤول كبير غير مدني فيها.
غمز:
- تم استبعاد فريق قيادي حزبي عن التأثير في بيئة معروفة، قبل خطوة الاستقالة وقبولها.
لغز:
- هناك مخاوف مشروعة من تضخم أعداد المستفيدين من تقديمات بعض الصناديق الضامنة، مع تزايد أعداد المستفيدين منها!
صحيفة الديار:
- بعد أربع سنوات على دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ في تموز 2022، والذي أُقرّ بهدف توحيد إجراءات الشراء في الإدارات والمؤسسات العامة، وتعزيز الرقابة المسبقة واللاحقة عبر هيئة الشراء العام، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية ويكرّس مبدأ المنافسة المتكافئة، أعلنت بلديتان في قضاء الشوف، هما الجية وعماطور، عن إجراء مناقصتين وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.
وتتعلق المناقصة الأولى بشراء عقار لصالح بلدية الجية، في ما تتصل المناقصة الثانية بتلزيم موسم جمع الصنوبر في بلدة عماطور، وهو نشاط يشكّل موردًا اقتصاديًا مهمًا للبلدة وأبنائها. ويُنظر إلى هاتين الخطوتين على أنهما نموذج قابل للتعميم، خصوصًا في ظل الحاجة الملحّة إلى تعميم ثقافة الالتزام بقانون الشراء العام، ووضع حد للممارسات الاستنسابية التي لطالما شابت العمل البلدي.
- وفقًا لآخر المعطيات التي تبلّغتها بيروت، أبدت نحو خمسين دولة اهتمامها بالمشاركة في مؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية، مع تباين متوقّع في مستوى التمثيل بين دولة وأخرى، تبعًا لحساباتها السياسية والتزاماتها المالية ومقاربتها للملف اللبناني عمومًا.
وفي هذا السياق، علم أن رئيس الجمهورية جوزاف عون سيشارك في المؤتمر إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة يُعوَّل عليها لإعطاء دفع سياسي ومعنوي إضافي للمؤتمر، وترسيخ الغطاء الدولي لدعم الجيش اللبناني في مرحلة دقيقة وحسّاسة.
كما تشير المعلومات إلى أن الرياض ستُمثَّل بوفد رفيع المستوى، وكذلك الدوحة، ما يعكس اهتمامًا خليجيًا متجددًا بالمؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، وإن بقي هذا الاهتمام محكومًا بسقف سياسي واضح وشروط غير معلنة تتصل بالإصلاحات وبمسار الدولة اللبنانية ككل.
وعلى المستوى الأوروبي، تلفت مصادر مطلعة إلى أن باريس تسجّل من حيث الشكل نجاحًا دبلوماسيًا في إقناع عدد كبير من الدول الأوروبية بالمشاركة، وتثبيت حضور وازن لها على طاولة المؤتمر.
صحيفة الجمهورية:
- وُصف موقف استعراضي لسياسي غربي، بأنه محاولة فاشلة للتشويش على نجاح حققته زيارة مسؤول لبناني كبير إلى عاصمة كبرى.
- يجري العمل على وضع إطار قانوني لتنفيذ مرحلة ثانية من اتفاق تم بين لبنان وسورية، وعلِم أنّ وزيرًا معنيًا لم يكن راضيًا تمامًا عن المسار المعتمد.
- تقول أوساط ديبلوماسية، إنّ موافقة إحدى عواصم القرار على رعاية عاصمة نظيرة لها لمؤتمر إقليمي – دولي مهم، لا تنبع من ود تجاه العاصمة الراعية، بل من قناعة بالنتائج التي سيؤول إليها المؤتمر، على رغم مما بين العاصمتين من توتر عميق “ما صنعه الحداد”.
